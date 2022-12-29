Концентрация формальдегида в Челябинске вновь существенно превышена

Концентрация формальдегида в воздухе Челябинска вновь существенно превышена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре средний месячный показатель в 1,8 раза превысил предельно допустимый максимальный уровень. В октябре превышение составило 2,3 раза.

Максимальные разовые превышения по фториду водорода зафиксированы на уровне 2,1 ПДКмр, сероводороду – 1,5 ПДКмр, формальдегиду – 1,8 ПДКмр, оксиду углерода – 2,1 ПДКмр.

В Златоусте средняя за месяц концентрация формальдегида была превышения в 1,6 раза, в Магнитогорске – в 1,3.

В Магнитогорске так же отмечались разовые концентрации, превысившие нормативные значения, по взвешенным веществам – 2,0 ПДКмр, оксиду углерода – 1,3 ПДКмр, сероводороду – 2,9 ПДКмр, формальдегиду – 2,3 ПДКмр.

Напомним, наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 8 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске, 2 – в Златоусте.

Отбор проб осуществлялся на 25 загрязняющих веществ в Челябинске и Магнитогорске, 14 – в Златоусте. Характеристики загрязнения атмосферного воздуха городов даны по взвешенным веществам, диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода, фенолу, фториду водорода, аммиаку, сероводороду, формальдегиду (в зависимости от программы работ), анализируемым в оперативном режиме.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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