В Челябинской области повышают плату за капремонт – соответствующее постановление накануне подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января 2023 году минимальный взнос на капремонт вырастет на 11%: с 10 рублей 10 копеек до 11 рублей 20 копеек за квадратный метр. . Как следует из постановления регионального правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, тариф увеличится с 10 рублей 10 копеек за квадратный метр до 11 рублей 20 копеек.

За последние 3 года плата за капремонт на Южном Урале выросла на 37%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»