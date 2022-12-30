100 лет СССР: как возникла и исчезла «Мировая республика Советов»

Сегодня исполняется 100 лет со дня образования СССР – Союза Советских Социалистических республик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе Гражданской войны к 1921 году на территории уже бывшей Российской империи возникли полтора десятка самостоятельных образований, объявивших себя государствами. Крупнейшим из них была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР).

Однако ситуация осложнялась обострившимися национальными противоречиями: натерпевшись от царского режима, пытавшегося повсеместно и довольно жестко насаждать православие и русскую культуру, местные элиты не хотели ни подчиняться белым, ни договариваться с красными.

Наркомом по делам национальностей Иосиф Сталин предложил сценарий, согласного которому РСФСР объединила бы все новообразования, но дала им статус автономий.

Этот план не нравился Ленину, который имел амбициозные планы мировой революции и хотел создать федерацию, способную в перспективе принять в свой состав любую страну.

В итоге была выработана компромиссная концепция, которую озвучили 26 декабря 1922 года на Х Всероссийском съезде Советов. 27 декабря представители РСФСР, Украинской, Белорусской и Закавказской республик подписали договор о создании Союза Советских Социалистических Республик Европы и Азии.

30 декабря этот договор был ратифицирован, правда, из названия внезапно пропали слова «Европа» и «Азия», но никто на этот внимания особо не обратил. Тем более, что в документах появилась «Мировая республика Советов», открытая для вступления других государств земного шара, разделяющих принципы коммунизма.

Так был создан СССР.

В 1924 году к нему присоединилась Узбекская ССР; в 1925 – Туркменская ССР; в 1929 – Таджикская ССР; в 1936 – Казахстан и Киргизия. В этом же году была ликвидирована ЗСФСР, входившие в ее состав Грузия, Азербайджан и Армения присоединились к СССР как союзные республики.

В 1940 – в состав СССР вошли Молдавская ССР, Литовская СССР, Латвийская СССР и Эстонская СССР, а также Карело-Финская ССР, которая в июле 1956 года станет автономной республикой.

Просуществовал СССР 69 лет: 26 декабря 1991 года руководители РСФСР, Украины и Белорусии подписали договор о создании Союза Независимых Государств и ликвидации СССР.

Этому предшествовали глубокий системный кризис и обострившиеся национальные противоречия. По сути, процессы, которые привели к созданию страны ее же и погубили.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»