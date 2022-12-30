Если нет воды, но полно снега: телефоны аварийных служб и управляющих компаний Челябинска

В новогодние праздники аварийно-диспетчерские службы будут работать в усиленном режиме.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, управляющим компаниям поручили тщательно чистить снег в новогодние каникулы, особенно в случае снегопадов, а также своевременно проводить противогололедную обработку тротуаров, ступеней и пандусов.
Кому звонить, если двор завалило снегом или сковало ледяным панцирем, если внезапно отключили воду, свет или тепло:
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ООО УК «Ремжилзаказчик Центрального района», ООО УО «Ремжилзаказчик Советского района», ООО УК «Ремжилзаказчик Ленинского района»
263-41-21
- ООО УК «Ленком», ООО УК «Ленар», ООО «УК Ленинского района-7»
256-89-94
- ООО «Антей, Гефест, Титан»
211-65-82
- ООО УК «Малахит», ООО УК «Эверест»
274-42-14
- ООО УК «Южуралстройсервис»
225-43-53
8-951-808-4994
- ООО Компания «Жилкомсервис»
– контактный центр –
– по водоснабжению и отоплению –
– по электроснабжению (ООО «Электролюкс) –
217-00-77
775-15-92
775-10-08
- ООО УК «Альтернатива»
773-93-34
214-12-37
- ООО «ДЕЗ Калининского района»
268-95-20 (многоканальный)
- ООО «Мой дом Урал»
734-99-04 (многоканальный)
- ОАО «Деметра», «Унита», «Авилум»
729-88-87 (многоканальный)
- ОАО «МЖКО»
750-02-62 (многоканальный)
- ООО УК «Созвездие»
729-95-15 (многоканальный)
- ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района»
737-32-29 (многоканальный)
- ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического р-на
735-00-68
725-99-85
- ООО «Доверие»
220-30-60
- УК «Союз»
225-15-43
225-15-52
- ООО УК «Альфа»
244-45-45;
244-39-98
- ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»
202-13-01
- ООО «УК «Городок ЧВВАКУШ»»
– по водоснабжению и отоплению –
– по электроснабжению-
8-900-082-1030
8-900-066-7449
- УК «Челябинск»
223-03-46
8-919-123-7323
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
- АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»»
246-40-00
- МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»
723-01-87
- ООО «Тепловые электрические сети и системы» (локальные котельные)
735-00-50
- МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»:
– контактный центр
214-00-14
- ПО «Челябинские городские электрические сети» – филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»:
– Советский р-н
237-18-10
– Центральный, Калининский р-ны
741-36-90
– Тракторозаводский р-н
775-16-75
– Курчатовский р-н
741-04-15
– Ленинский р-н
256-07-12
- ООО «ЭК Маяк», ООО «ЭРГО» – электросетевая компания
750-42-07
223-93-73
- МУП «КОММЕТ» – электрические сети Металлургического района
8-951-815-7935
726-05-51
- АО «Челябинскгоргаз»
04
260-96-50
260-93-35
- ООО «Газэнергосервис»
124
724-33-03
724-33-02
ДИСПЕТЧЕР УЖКХ Администрации города 263-21-21
- Администрация Калининского района
791-94-10 (будни с 8-30 до 17-30)
791-13-10
791-19-91 (будни с 17-30 до 8-30, выходные – круглосуточно)
- Администрация Курчатовского района
741-45-48
- Администрация Ленинского района
256-23-05
- Администрация Металлургического района
723-04-60
- Администрация Советского района
237-26-44 (будни с 8-30 до 17-30)
237-26-23
237-26-33 (будни с 17-30 до 8-30, выходные – круглосуточно)
- Администрация Тракторозаводского района
775-30-39
- Администрация Центрального района
263-31-14 (будни с 8-00 до 17-00)
263-30-04
264-56-31 (будни с 17-30 до 8-30, выходные – круглосуточно)
Челябинск, Ольга Арсентьева
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