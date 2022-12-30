Если нет воды, но полно снега: телефоны аварийных служб и управляющих компаний Челябинска

В новогодние праздники аварийно-диспетчерские службы будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, управляющим компаниям поручили тщательно чистить снег в новогодние каникулы, особенно в случае снегопадов, а также своевременно проводить противогололедную обработку тротуаров, ступеней и пандусов.

Кому звонить, если двор завалило снегом или сковало ледяным панцирем, если внезапно отключили воду, свет или тепло:

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

ООО УК «Ремжилзаказчик Центрального района», ООО УО «Ремжилзаказчик Советского района», ООО УК «Ремжилзаказчик Ленинского района»

263-41-21

ООО УК «Ленком», ООО УК «Ленар», ООО «УК Ленинского района-7»

256-89-94

ООО «Антей, Гефест, Титан»

211-65-82

ООО УК «Малахит», ООО УК «Эверест»

274-42-14

ООО УК «Южуралстройсервис»

225-43-53

8-951-808-4994

ООО Компания «Жилкомсервис»

– контактный центр –

– по водоснабжению и отоплению –

– по электроснабжению (ООО «Электролюкс) –

217-00-77

775-15-92

775-10-08

ООО УК «Альтернатива»

773-93-34

214-12-37

ООО «ДЕЗ Калининского района»

268-95-20 (многоканальный)

ООО «Мой дом Урал»

734-99-04 (многоканальный)

ОАО «Деметра», «Унита», «Авилум»

729-88-87 (многоканальный)

ОАО «МЖКО»

750-02-62 (многоканальный)

ООО УК «Созвездие»

729-95-15 (многоканальный)

ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района»

737-32-29 (многоканальный)

ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического р-на

735-00-68

725-99-85

ООО «Доверие»

220-30-60

УК «Союз»

225-15-43

225-15-52

ООО УК «Альфа»

244-45-45;

244-39-98

ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»

202-13-01

ООО «УК «Городок ЧВВАКУШ»»

– по водоснабжению и отоплению –

– по электроснабжению-

8-900-082-1030

8-900-066-7449

УК «Челябинск»

223-03-46

8-919-123-7323

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»»

246-40-00

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»

723-01-87

ООО «Тепловые электрические сети и системы» (локальные котельные)

735-00-50

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»:

– контактный центр

214-00-14

ПО «Челябинские городские электрические сети» – филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»:

– Советский р-н

237-18-10

– Центральный, Калининский р-ны

741-36-90

– Тракторозаводский р-н

775-16-75

– Курчатовский р-н

741-04-15

– Ленинский р-н

256-07-12

ООО «ЭК Маяк», ООО «ЭРГО» – электросетевая компания

750-42-07

223-93-73

МУП «КОММЕТ» – электрические сети Металлургического района

8-951-815-7935

726-05-51

АО «Челябинскгоргаз»

04

260-96-50

260-93-35

ООО «Газэнергосервис»

124

724-33-03

724-33-02

ДИСПЕТЧЕР УЖКХ Администрации города 263-21-21

Администрация Калининского района

791-94-10 (будни с 8-30 до 17-30)

791-13-10

791-19-91 (будни с 17-30 до 8-30, выходные – круглосуточно)

Администрация Курчатовского района

741-45-48

Администрация Ленинского района

256-23-05

Администрация Металлургического района

723-04-60

Администрация Советского района

237-26-44 (будни с 8-30 до 17-30)

237-26-23

237-26-33 (будни с 17-30 до 8-30, выходные – круглосуточно)

Администрация Тракторозаводского района

775-30-39

Администрация Центрального района

263-31-14 (будни с 8-00 до 17-00)

263-30-04

264-56-31 (будни с 17-30 до 8-30, выходные – круглосуточно)

Челябинск, Ольга Арсентьева

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