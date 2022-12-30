Новый год Южный Урал встретит морозами

В новогоднюю ночь на Южном Урале ожидаются сильные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня днем на территории Челябинской области будет сравнительно нехолодно: до -13 и только в низинах до -16.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до – 26, а днем 31 декабря -16 ожидается уже в большинстве районов региона.

Ночь с 31 декабря на 1 января будет еще холоднее – до -28. В первый день нового года столбики термометров на Южном Урале покажут от -14 до -19. И только на крайнем западе будет -9.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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