Челябинскстат посчитал, сколько мужчин приходится на 12 южноуральских женщин

В Челябинской области число женщин на 5% превышает количество мужчин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинскстат опубликовал итоги переписи 2020 года. Во время переписи в регионе насчитали 3 млн 430 тыс человек. Почти 83% из них жили в городах.

Примерное соотношение мужчин и женщин составляло 10 к 12. Средний возраст первых – 39,2 года, вторых – 43,9 года. В браке состояли 637 тысяч мужчин и 640 тысяч женщин.

В Челябинскстате отметили повышение образовательного уровня южноуральцев: среднее профессиональное образование и выше имели 712 человек из каждой тысячи в возрасте 15 лет и старше.

Челябинск, Павел Зварзин

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