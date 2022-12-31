Не покатаешься: общественный транспорт Челябинска перешел на новогодний режим работы

Общественный транспорт Челябинска с сегодняшнего дня и до конца новогодних каникул, кроме 1 и 2 января) будет работать в режиме выходного дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выходить на линию автобусы, троллейбусы и трамваи будут позже, чем в будни, интервалы движения станут длиннее.

В новогоднюю ночь транспорт работать не будет.

1 и 2 января

Автобусы № 1, 14, 15, 23, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 81, 130, 136к, 158к, 492 – без изменений

Автобусы № 2, 4, 7, 8, 9, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 42, 43, 64, 71, 132,, 212, 213, 214, 483, трамваи и троллейбусы будут работать в особом режиме. актуальное расписание размещено на сайте: gortrans74.ru



Автобус №13к – с 1 по 8 января не обслуживается. Начало работы 9 января.

Автобус № 95 – с 1 по 8 января не обслуживается. Начало работы 14 января.

Автобус № 141 – 1 января не обслуживается. Начало работы 2 января.

Автобус № 203 – 1 и 2 января не обслуживается. Начало работы 3 января.



С 3 января

Троллейбусы, трамваи, автобусы – работают по расписанию выходного дня.

Челябинск, Павел Зварзин

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