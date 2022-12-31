Новый год на Южном Урале начинается с резких перепадов температуры

Новый год в Челябинской области начинается с резких перепадов температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью столбики термометров опустятся до -29 градусов Цельсия. Только на западе региона будет около -20.

В первый день 2023 года температура воздуха прогнозируется в пределах от -10 до -15. А уже 2 января будет не ниже -5, а в части районов Южного Урала потеплеет до 0.

Аналогичная погода ожидается и 3 января, а потом снова резко похолодает: сначала до -10, а к пятнице, 6 января, дневные температуры опустятся ниже -20.

Челябинск, Софья Артемьева

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