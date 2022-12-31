В нескольких регионах России ищут убивших уральского фермера

На Урале объявили в розыск мужчин, застреливших фермера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убийство произошло накануне в селе Измайловское Кизильского района Челябинской области.

Двое мужчин в масках застрелили местного жителя, забрали его ружье и уехали на «Ниве» его жены. У погибшего остались пятеро детей.

Розыск преступников ведут на территории Челябинской, Оренбургской областей и Башкирии.

Первый подозреваемый ростом около 170-171 сантиметров, полного телосложения. Был одет в пуховик – верх синий, низ темно-серый, на спине светоотражающая горизонтальная полоска. На голове балаклава с вырезом под глаза, нос, рот, а также капюшон. Брюки камуфлированные в белую и зеленую полоску. На ногах кроссовки черного цвета со шнурками. На поясе поясная сумка черного цвета. Перчатки черного цвета утепленные (зимние).

Второй подозреваемый ростом около 176 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в удлиненный пуховик черного цвета. На голове балаклава с вырезом под глаза, нос и рот, а также капюшоне Брюки черные обтягивающие. На ногах кроссовки черного цвета со шнурками. Перчатки синие медицинские.

Всех, кто что-то видел в тот день или что-то знает о подозреваемых, просят сообщить в полицию.

Челябинск, Софья Артемьева

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