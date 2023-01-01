Ситуацию с бродячими собаками на Южном Урале теперь контролирует Следственный комитет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Челябинской области возбудить уголовное дело по фактам нападений бродячих собак в Коркино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Коркино постоянно жалуются на стаи агрессивных псов, но чиновники, по их мнению, бездействуют.

Горожане заявляют, что собаки терроризируют их не только на окраинах, но и на центральных улицах и даже возле детских учреждений.

«В социальных сетях сообщается о бездействии должностных лиц органов местного самоуправления в городе Коркино Челябинской области при рассмотрении жалоб местных жителей.

Горожане указывают, что стаи агрессивных бродячих собак пугают их и даже набрасываются, в том числе на детей.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщили в СК РФ.

Челябинск, Софья Артемьева

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