В Челябинске зафиксировано превышение ПДК по ряду загрязняющих воздух веществ

В Челябинске зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимых концентраций по ряду веществ. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вечера 5 января в городе в очередной раз установились неблагоприятные метеоусловия. И станции контроля тут же зафиксировали повышение концентрации вредных веществ.
По данным минэкологии, превышение ПДК отмечено по аэрозольным частицам, оксиду азота, оксиду углерода и формальдегиду. Информацию передали надзорным органам.
Сегодня фиксируется повышенная концентрация диоксида азота в районе проспекта Победы. На северо-востоке превышена ПДК по формальдегиду. А на улице Механической – содержание в воздухе взвешенных частиц.
Челябинск, Павел Зварзин
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