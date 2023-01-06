В Челябинске зафиксировано превышение ПДК по ряду загрязняющих воздух веществ

В Челябинске зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимых концентраций по ряду веществ. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вечера 5 января в городе в очередной раз установились неблагоприятные метеоусловия. И станции контроля тут же зафиксировали повышение концентрации вредных веществ.

По данным минэкологии, превышение ПДК отмечено по аэрозольным частицам, оксиду азота, оксиду углерода и формальдегиду. Информацию передали надзорным органам.

Сегодня фиксируется повышенная концентрация диоксида азота в районе проспекта Победы. На северо-востоке превышена ПДК по формальдегиду. А на улице Механической – содержание в воздухе взвешенных частиц.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»