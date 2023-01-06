Трассу М-5 «Урал» закрыли из-за непогоды

В Челябинской области введены временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на трассе «Челябинск – Москва».

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ «Южный Урал», в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничения введены 6 января с 10:15 по местному времени (8:15 мск) на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» с 1549 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на Чебаркуль).

Ориентировочное время снятия ограничения сегодня в 21:00 по местному времени (19:00 мск).

Вопрос о снятии временного ограничения будет рассматриваться по окончании неблагоприятных дорожных условий.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ «Южный Урал» +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Павел Зварзин

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