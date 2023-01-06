На Южном Урале резко похолодает

В Челябинской области 7 января резко похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, грядущей ночью температура воздуха в большинстве регионов Южного Урала составит от -11 до -16 градусов Цельсия. При прояснениях возможно похолодание до -22. И только на юге будет сравнительно тепло – не ниже -6.

7 января в первой половине дня будет не ниже -15, только в горах до – 20. Но к вечеру температура воздуха в большинстве регионов понизится до -24, на севере – до -28, на юге, где еще утром будет от -2 до -7, до -23.

В ночь на воскресенье может похолодать до -30.

Челябинск, Павел Зварзин

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