«Трактор» вырвал победу у лидера Восточной Конференции КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Победа далась нелегко.

Игра состоялась сегодня на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. До начала встречи «Автомобилист», набравший 63 очка в 47 играх, располагался на верхней строчке в турнирной таблице Восточной Конференции, «Трактор» – на предпоследней (48 игр и всего 46 очков).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет «размочили» гости: на 6-ой минуте Кёртис Валк с подачи Сергея Широкова забросил в ворота черно-белых первую шайбу. Челябинцы отыгрались через минут: Никита Тертышный переда шайбу Сергею Телегину, тот – Никите Сошникову, который и отправил ее в ворота Юхана Маттссона.

На 24-ой минуте Антон Бурдасов вывел челябинцев вперед, а еще через минуту с небольшим Михаил Горюнов-Рольгизер закрепил преимущество «Трактора».

Счет 3:1 в пользу южноуральцев держался практически до конца матча, однако за 2,5 минуты до истечения основного времени Ник Эберт сократил отставание – 2:3. А еще через пару минут – за 12 секунд до финального свистка – Брук Мэйсек сравнял счет – 3:3.

Победителя пришлось определять по буллитам.

Первым бил «Автомобилист», но Сергею Широкову не удалось переиграть вратаря черно-белых. В ответ Никита Сошников свой шанс не упустил – 1:0.

Второй удар екатеринбуржцев тоже был неудачным: шайба, посланная Владимиром Кузнецовым, прошла мимо ворот Сергея Мыльникова. В ответ Владимир Ткачев забил вторую шайбу.

Джесси Блэкер ударил точно, но Мыльников был на чеку и шайбу отразил. Никите Тертышному тоже не удалось переиграть Юхана Маттссона.

Георгий Белоусов оказался удачливее одноклубников и забил в ворота «Трактора», но это «Автомобилисту» уже не помогло. Ответным ударом Максим Шабанов забросил в ворота екатеринбуржцев еще одну шайбу, и исход встречи был решен.

«Трактор» выиграл у «Автомобилиста» с общим счетом 4:3.

Челябинск, Павел Зварзин

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