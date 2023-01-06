Бой вторых: «Металлург» обыграл «Локомотив»

Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Перед игрой обе команды занимали вторые места в турнирных таблицах своих Конференций: ярославцы набрали 65 очков в 48 матчах, магнитогорцы – 62 в 47.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Металлург» открыл счет на 7-ой минуте: шайбу в ворота Даниила Исаева забросил Алексей Маклюков.

Следующего гола пришлось ждать 41 минуту: Егор Яковлев сделал передачу на Александра Бурмистрова, от него шайба ушла Андрею Чибисову, который точным броском отправил ее в ворота ярославцев – 2:0.

На 51-ой минуте Филипп Майе укрепил превосходство «Металлурга» – 3:0.

Отметим, что первые два периода ворота южноуральцев защищал Василий Кошечкин, но на 48 минуте его заменили на Эдди Паскуале. И через 5 минут после смены вратаря Андрей Сергоеев вкатил магнитогорцам шайбу – 1:3. Еще чере3 2 минуты тот же Сергеев забил Паскуале второй гол – 2:3. Но ярославцам это не помогло.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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