В Челябинске расследуют убийство 10-летней девочки

36-летняя челябинка убила 10-летнюю дочь. Трагедия произошла 6 января в Тракторозаводском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицию в дом на улице Танкистов вызвал 18-летний парень. Он сообщил, что вернулся домой и обнаружил тела матери и сестры.

По данным telegram-канала Shot, женщина оставила записку, в которой призналась в убийстве дочери. Есть информация, что челябинка наблюдалась у психиатра.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

Челябинск, Павел Зварзин

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