На Южный Урал пришли 40-градусные морозы

На Южный Урал пришли 30-градусные морозы, а через несколько часов столбики термометров могут опуститься до 40 градусной отметки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в Челябинской области похолодает до -32 градусов Цельсия, в горах и низинах ожидается от -35 до -40.
Днем 8 января будет до -28. Морозы сопровождают северный и северо-западный ветра, которые при порывах могут достигать 13 метров в секунду.
Челябинск, Павел Зварзин
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