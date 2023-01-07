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Суббота, 7 января 2023, 20:01 мск

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На Южный Урал пришли 40-градусные морозы

На Южный Урал пришли 30-градусные морозы, а через несколько часов столбики термометров могут опуститься до 40 градусной отметки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью в Челябинской области похолодает до -32 градусов Цельсия, в горах и низинах ожидается от -35 до -40.

Днем 8 января будет до -28. Морозы сопровождают северный и северо-западный ветра, которые при порывах могут достигать 13 метров в секунду.

Челябинск, Павел Зварзин

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