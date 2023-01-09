Тряхнем новизной: Челябинску обещают масштабное обновление горэлектротранспорта

Магнитогорск по итогам 2022 года вошел в первую пятерку городов России по обновлению подвижного состава горэлектротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое место занял Санкт-Петербург, который в минувшем году получил 117 новых троллейбусов и 55 трамваев. На втором Волгоград (56 троллейбусов), на третьем Москва – 43 новых трамвая. Магнитогорск, пропустив вперед Красноярск, занял пятую строчку: город получил 20 вагонов модели 71-623-04.01 производства УКВЗ и 20 вагонов КВР модели 71-605РМ13 производства НПО ООО «Горизонт».

В Челябинск пришли 30 трамваев модели 71-628.01 производства УКВЗ. Это полностью низкопольные вагоны.

Приобретение Миасса – 5 новых троллейбусов (ВМЗ-5298.01 «Авангард»), Златоуста – 7 трамваев (Татра-Т3К-«Иж» – КВР от МУП «Ижгорэлектротранс»). В наступившем году Златоуст получит еще 3 аналогичных вагона. В Магнитогорске и Миассе обновок не предвидится.

А вот в Челябинске должен случиться настоящий прорыв. По данным портала «Транспорт в России», по уже заключенным контрактам город планирует получить 74 односекционных трамваев (модель 71-628.01 производства УКВЗ) и 168 троллейбусов (Синара-6254 в рамках реализации концессионного проекта: 98 с увеличенным автономным ходом и 70 «классических»).

Если эти планы осуществятся, Челябинск в этом году займет второе место в стране по обновлению горэлектротранспорта. На первом останется Санкт-Петербург, который должен получить больше и трамваев, и троллейбусов.

«Ускоренное и стабильное обновление опережающими темпами призвано устранить провал по обновлению в 2000-х годах», – пояснили в министерстве транспорта Челябинской области.

Действительно, за 25 лет с 1996 по 2020 годы включительно город получил всего 12 новых трамваев. В итоге подвижной состав безнадежно устарел, и обновлять его начали только в 2021 году: тогда было куплено 30 полунизкопольных трамваев, еще 30 новых вагонов пришли в минувшем году.

Так что наступивший год должен побить все рекорды: Челябинск получит больше новых трамваев, чем за последние 27 лет вместе взятых.

Правда, есть одно «но»: и пришедшие в 2022-м, и ожидаемые в 2023-м вагоны – полностью низкопольные. Производитель заявляет, что они отличаются плавностью хода. Но на разбитых челябинских рельсах это преимущество исчезает: вагоны так трясутся и грохочут, что находиться в них некомфортно. На их фоне предыдущие модели – полунизкопольные выглядят гораздо привлекательнее, так как они более «терпимы» к старым путям.

Плюс большинство челябинских остановочных платформ еще не подняли до нужного уровня, поэтому для людей с ограниченными возможностями попасть даже в низкопольные трамваи по-прежнему сложно.

Челябинск, Павел Зварзин

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