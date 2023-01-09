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Понедельник, 9 января 2023, 09:07 мск

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В Челябинске отменили ряд междугородних автобусных рейсов

В Челябинске отменили ряд междугородних автобусных рейсов, причина – сильные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «Служба организации движения», в связи со сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановкой (аномальными холодами) 9 января остановлено движение 16 автобусов по 12 маршрутам – в Златоуст, Карабаш, Каракульское, Костанай и обратный в Екатеринбург, Курган, Куртамыш, Нязепетровск, Увильды, Уфу, Рудный.

Ситуация в течение дня может измениться: число отмененных рейсов – вырасти. Поэтому пассажирам рекомендуют уточнять информацию заранее.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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