В Челябинске отменили ряд междугородних автобусных рейсов, причина – сильные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «Служба организации движения», в связи со сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановкой (аномальными холодами) 9 января остановлено движение 16 автобусов по 12 маршрутам – в Златоуст, Карабаш, Каракульское, Костанай и обратный в Екатеринбург, Курган, Куртамыш, Нязепетровск, Увильды, Уфу, Рудный.

Ситуация в течение дня может измениться: число отмененных рейсов – вырасти. Поэтому пассажирам рекомендуют уточнять информацию заранее.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»