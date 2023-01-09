В Челябинске определили места крещенских купелей

В Челябинске начали подготовку к Крещению.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», как и в прошлом году планируется организовать шесть купелей: по две на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере.
Согласно предварительному прогнозу, сделанному на основе усредненных данных за 10 лет, 19 января должно быть сравнительно нехолодно: ночью до -20, днем – до -14.
Челябинск, Софья Артемьева
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