Многим южноуральским школьникам могут продлить каникулы еще на пару дней

У многих школьников Челябинской области каникулы могут продлиться еще на 1 -2 дня.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня из-за морозов в ряде муниципалитетов отменили занятия в школах и в первой, и во второй смене. Однако холода отступать пока не собираются.

По данным синоптиков, сегодня ночью в большинстве муниципалитетов Южного Урала температура воздуха опуститься до -30 и даже до -35, а в горах и низинах – до -40. Так что, возможно, занятия завтра снова отменят. Тем более, что днем будет тоже морозно.

Ночь на среду обещает быть чуть теплее, но все равно ожидается около -30. Решение по поводу учебного процесса муниципалитеты будут принимать утром в зависимости от температуры воздуха.

Челябинск, Софья Артемьева

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