10 января ожидаются следующие события – Челябинск

10.01.2023, вторник

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Утро в библиотеке для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00, 15:30 Челябинск – «Раскрась науку по номера»: занятие на флипчарте (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)

16:00 Челябинск – Кинопросмотр с обсуждением: фильм «Интервью с неудачником» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)

16:30 Челябинск – Кукольный спекталь «Новый год с Дунькой-колдунькой» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)

17:00 Челябинск – Новогодняя программа (ледовый городок на площади Революции)

17:00 Челябинск – Клуб «Музыкальный вторник» приглашает любителей «винила» на встречу: «Юнона» и «Авось» – история любви» ((Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

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