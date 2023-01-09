В школах Челябинска опять отменили занятия

Челябинские школьники будут отдыхать еще один день.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЕДДС Челябинска, сегодня, 10 января, городской комитет по делам образования принял решение об отмене занятий в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены.

Решение связано с сильными морозами.

Челябинск, Софья Артемьева

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