В школах Челябинска опять отменили занятия

Челябинские школьники будут отдыхать еще один день.
Как сообщили РИА «Новый День» в ЕДДС Челябинска, сегодня, 10 января, городской комитет по делам образования принял решение об отмене занятий в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены.
Решение связано с сильными морозами.
Челябинск, Софья Артемьева
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