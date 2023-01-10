Обновленный «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю: за 9 дней проката лента трижды окупила вложения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухчасовой фильм вышел в прокат 1 января 2023 года, его бюджет оценен в 850 млн рублей. В день премьеры, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, было продано билетов на 226 млн рублей. На сегодняшний собрано 3 млрд 85 млн 162,5 тыс рублей, что в 3,5 раза превышает вложения.

Предыдущим лидером был фильм «Холоп», вышедши 1 января 2019 года и собравший 3 млрд за 46 дней.

При этом компания, отвечающая за прокат «Чебурашки» отмечает, что рассчитывала на большую сумму новогодних сборов, и надеется, что «касса» сможет превысить 4 млрд.

Среди зрителей мнения о фильме разделились: одни приветствуют новое прочтение истории героя одного из самых известных советских мультфильмов; другие отмечают, что в фильме поднимаются серьезные проблемы, которые дети еще не понимают, а потому скучают во время просмотра; третьи недовольны практикой эксплуатации «любимых персонажей детства» и заявляют, что сегодня нужно придумывать новые истории с новыми героями, а не «паразитировать на всем готовеньком».



Москва, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»