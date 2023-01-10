В Челябинске снова отменили ряд междугородних автобусов

В Челябинске из-за морозов отменили ряд междугородних автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о «дальних» маршрутах. Так, утром не ушли автобусы «Екатеринбург – Рудный» (маршрут №959), «Екатеринбург – Костанай» (маршрут №1075) и «Челябинск – Уфа» (маршрут №767).

Кроме того отменены маршруты №627 «Челябинск – Аша» (отправление в 16:20) и №1075 «Костанай – Екатеринбург» (отправление из Челябинска в 20:20).

Челябинск, Софья Артемьева

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