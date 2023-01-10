В Челябинской области руководители отдела полиции обирали подчиненных

В Челябинской области осуждены бывшие начальник районного отдела полиции и заместитель начальника структурного подразделения отдела полиции. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, в 2019 – 2020 годах они выплачивали премии подчиненным, в те возвращали часть полученных средств начальству. В итоге начальник отдела МВД и его заместитель незаконно получили более 150 тысяч рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.

Суд признал собранные следственными органами доказательства достаточными и приговорил экс-начальник отдела МВД в Каслинском районе к полутора годам, а его заместителя – к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Челябинск, Павел Зварзин

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