В Челябинске Дом культуры превратили в баню

В Челябинске один из домов культуры превратили в баню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о ДК строителей (он же – Центральный клуб) в Металлургическом районе. Там, где раньше показывали кино, проводили концерты и развивали творческие способности детей и взрослых, теперь расположились, парные, помывочные, хамам и пивная зона.

Отметим, что на ЧМЗ бани нет уже несколько лет, так что, с одной стороны, район от такой метаморфозы выигрывает. С другой, учреждений культуры здесь тоже не много. Однако мэрия Челябинска предпочла поддержать бизнес-проект, который будет приносить инвесторам деньги нежели содержать социальное учреждение.

Челябинск, Павел Зварзин

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