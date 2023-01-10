На Южном Урале сотрудница интерната избивала воспитанницу

В Челябинской области сотруднице интерната предъявлено обвинение в истязании воспитанницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном СУ СК РФ, в 2020 – 2022 годах женщина работала в дома-интернате Сатки и систематически избивала одну из воспитанниц.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области воспитателю дома-интерната предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), – сообщили в ведомстве. – Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии».

Челябинск, Павел Зварзин

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