11 января ожидаются следующие события – Челябинск

11.01.2023, среда

10:00 Челябинск – Открытие выставки «Отчетка III»: графические работы учеников студии печатной графики «Печка», руководитель – художник Ольга Гражданкина (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

10:00 Челябинск – Краеведческий калейдоскоп «7 с плюсом чудес Южного Урала» ко Дню заповедников и национальных парков (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

13:00 Челябинск – Литературная экскурсия для студентов МИДИС (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Твой ход» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном Клубе «Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Занятие в бесплатном языковом клубе «Трасянка» по изучению белорусского языка (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, Центр межкультурных коммуникаций)

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