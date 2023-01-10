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Вторник, 10 января 2023, 22:23 мск

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В Челябинске утвердили план строительства новой трамвайной ветки

Глава Челябинска Наталья Котова утвердила план строительства новой трамвайной ветки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», линия пройдет от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина, соединив Советский и Ленинский районы. Протяженность нового маршрута составит более 4 километров. Рельсы собираются проложить по путепроводу на перекрестке улиц Доватора и Разина, а также по улице Дзержинского.

Для этого потребуется расширить мост и построить новую эстакаду для подъема вагонов. Кроме того, предполагается реконструкция улицы Дзержинского – для трамвайных путей дорогу расширят на 4 метра.

Финансировать все эти работы собираются в рамках реализации проекта метротрама.

Челябинск, Павел Зварзин

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