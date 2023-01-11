Южный Урал вошел в пятерку регионов с высокой неполной занятостью работников

Челябинская область вошла в пятерку регионов России с самыми высокими показателями неполной занятости. По данным консалтинговой сети FinExpertiza менее 40 часов в неделю вынужденно работает каждый шестой южноуралец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неполная или частичная занятость – это признак экономической нестабильности.

Аналитики отмечают: во время кризисов в России растет часто прибегают к компромиссу между работодателем и работником, позволяющему, с одной стороны, сэкономить на зарплатном фонде и, с другой стороны, избежать увольнений.

«Массовое расторжение трудовых договоров воспринимается как социально негативное явление, которое власти и бизнес всегда стараются минимизировать. В то же время перевод на неполную ставку рассматривается как более приемлемый вариант», – говорят в FinExpertiza.

К таким вариантам относят простои, отпуска без содержания, режим сокращенной недели и иные формы сокращения оплачиваемого рабочего времени.

В июле – сентябре минувшего года в России в режиме неполной занятости работали 14% сотрудников крупных и средних предприятий (более 4,5 млн человек). Большинство из них отправили в отпуск без содержания, каждого четвертого перевели на неполную рабочую неделю, остальные находились в простое.

Наиболее высокий процент частично занятых оказался в Санкт-Петербурге – почти 19% работающих. Челябинск оказался на пятом месте – 16,8% или 132,5 тысячи человек.

В соседней Свердловской области этот показатель составил 16,1%.

Челябинск, Софья Артемьева

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