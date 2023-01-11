Морозы отступают

На Южном Урале постепенно теплеет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня днем в регионе будет около -15. Грядущей ночью, в отличие от предыдущих, температура воздуха опустится не ниже -20, только в горах и низинах может похолодать до -28.
В четверг станет еще теплее, а конец недели ожидается весьма комфортным: ночью не ниже -15, днем – от -5 до -10.
Челябинск, Софья Артемьева
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