На Урале силовик получил условный срок за разглашение гостайны

В Челябинской области осудили бывшего полицейского за разглашение государственной тайны.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ, в 2020 году заместитель начальника одного из отделов городского управления МВД Магнитогорска, переписываясь в интернет-мессенджере, рассказал о негласных оперативно-разыскных мероприятиях в отношении фигуранта одного из уголовных дел.
Следствие посчитало эту информацию государственной тайной. А поскольку интернет-собеседник полицейского доступа к гостайне не имел, сотрудника правоохранительных органов обвинили в совершении преступления, подпадающего под часть 1 статьи 283 УК РФ.
Суд встал на сторону обвинения и приговорил уже бывшего полицейского к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также лишил его права занимать должности в органах власти сроком на год.
Челябинск, Софья Артемьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube