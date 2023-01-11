На Урале силовик получил условный срок за разглашение гостайны

В Челябинской области осудили бывшего полицейского за разглашение государственной тайны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ, в 2020 году заместитель начальника одного из отделов городского управления МВД Магнитогорска, переписываясь в интернет-мессенджере, рассказал о негласных оперативно-разыскных мероприятиях в отношении фигуранта одного из уголовных дел.

Следствие посчитало эту информацию государственной тайной. А поскольку интернет-собеседник полицейского доступа к гостайне не имел, сотрудника правоохранительных органов обвинили в совершении преступления, подпадающего под часть 1 статьи 283 УК РФ.

Суд встал на сторону обвинения и приговорил уже бывшего полицейского к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также лишил его права занимать должности в органах власти сроком на год.

Челябинск, Софья Артемьева

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