12 января ожидаются следующие события – Челябинск

12.01.2023, четверг

10:00 Челябинск – День Курчатова, посвященный 120-летию со дня рождения физика-экспериментатора Игоря Васильевича Курчатова (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69)

10:00 Челябинск – Мастер-класс «Забавный снеговик» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

10:00 Челябинск – Литературная игра «По страницам сказок Шарля Перро» для МДОУ ДС №203 (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

10:30, 13:00 Челябинск – Экскурсия по сказкам Перро с Котом в сапогах (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Литературное путешествие «Приглашаем в гости к дядюшке Перро» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Утро в библиотеке для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Образовательные проекты для родителей детей с ОВЗ» (медиахолдинг «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Творческий мастер-класс руководителя Мастерской народной куклы «Лада» Марины Турик по народной кукле «Зайчик на пальчик» (ДК «Бригантина» поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А)

13:00 Челябинск – Литературная игра «По сказочным страницам» к юбилею Ш. Перро (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

13:00 Челябинск – Литературная игра «По страницам сказок Шарля Перро» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

14:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Мастер-класс «Домовенок» в клубе «Мастерицы-затейницы» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

15:00 Челябинск – Интеллектуальный командный квиз, посвященный 120-летию со дня рождения основоположника атомной отрасли России – Игоря Васильевича Курчатова (мультимедийный парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

16:00 Челябинск – Открытие выставки Сергея Зырянова «Сканография» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

17:30 Челябинск – Интеллектуальный командный квиз «Адреналин», посвященный И.В. Курчатову и его соратникам (Информационный центр по атомной энергии , ул. Энгельса, 107)

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