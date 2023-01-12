Рядом с Челябинским городским бором развернется очередная масштабная стройка: на территории бывшего профилактория ЧТЗ появится жилой комплекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле 1970 года на перекрестке улиц Худякова и Лесопарковая, в городском бору, открылся санаторий-профилакторий «Солнечный» Челябинского тракторного завода. В этом статусе учреждение просуществовало до конца ХХ века, а 2000-ных годах было реорганизовано в гостинично-офисный центр. А в декабре 2021 его продали вместе с прилегающей территорией. Тогда новый владелец не спешил распространяться о планах.

Теперь стало известно, что на участке площадью около 2 гектаров вырастет новый ЖК: администрация Челябинска заключила договор с собственником (компания «НИКС») на комплексное развитие этой территории.

Напомним, подобная формулировка означает, что новый городской сегмент должен выполнять сразу несколько функций: как правило, вместе жильем строится необходимая социальная, коммерческая и транспортная инфраструктура. На последней застройщик сможет сэкономить, так как дороги в этом месте давно построены, а одну из них в минувшем году еще и расширили.

Отметим, что указанный участок официально не является территорией городского бора, соответственно, застройщик может снести все зеленые насаждения в границах своей собственности.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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