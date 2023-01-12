На рынок Южного Урала выйдет новая линейка кнопочных телефонов

Для южноуральцев разработали новый кнопочный телефон.

Жителям Челябинской области будет доступна современная линейка кнопочных телефонов Fontel. Она разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Первая модель Fontel FP 200 уже поступила в продажу.

Линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel разработал МегаФон. По прогнозам оператора, до конца 2023 года бренд займет до 50% продаж кнопочных телефонов в розничной сети.

Сейчас телефон доступен в интернет-магазине оператора, а в феврале он появится в салонах оператора. Телефон Fontel FP 200 оснащен цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объемом до 32 Гб.

«Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ», – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

Сейчас ключевыми характеристиками при выборе являются большой дисплей, батарея, позволяющая увеличить автономность работы, значительный объем памяти, слот для MicroSD. Модели Fontel отличают эргономичный дизайн, простой и понятный интерфейс, поэтому устройства подойдут любым пользователям, в том числе детям и пожилым людям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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