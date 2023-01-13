Челябинск вошел в десятку городов с самым высоким ростом цен на новостройки

Челябинск вошел в десятку городов-миллиоников с самым высоким ростом цен на новостройки. Рейтинг составили аналитика ЦИАН, сравнив первую декаду января 2023 года с аналогичным прошлогодним периодом.

Напомним, в России на сегодняшний 16 городов с населением свыше 1 миллиона человек. Однако в Омске практически отсутствует предложение новостроек, поэтому при составлении рейтинга он не учитывался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое место заняла Самара, где средняя стоимость лота в новостройках за год выросла на 39% – до 6,1 млн рублей. На второй строчке оказалась Казань с ростом на 35% (до 9,2 млн). Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону – плюс 32% (до 5,8 млн рублей).

Челябинск оказался на 9 месте: за год средняя цена выросла лота выросла на 17% – с 3,6 млн до 4,2 млн (это, кстати, самая низкая цена из всех миллионников).

Соседний Екатеринбург оказался на предпоследнем, 14-м, месте: новостройки здесь подорожали на 9% ( в среднем до 5,8 млн), а наименьший рост показала Москва – плюс 5% (разумеется, в столице самая высокая стоимость среднего лота – около 16 млн).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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