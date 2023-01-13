13 января ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей журналистских конкурсов, приуроченная к Дню российской, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов, сбор СМИ в 11:30)