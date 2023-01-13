13 января ожидаются следующие события – Челябинск

13.01.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная региональному историко-культурному стандарту Челябинской области (медиахолдинг «Гранада Пресс»)
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10:00 Челябинск – Краеведческий калейдоскоп «7 с плюсом чудес Южного Урала» ко Дню заповедников и национальных парков (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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12:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей журналистских конкурсов, приуроченная к Дню российской, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов, сбор СМИ в 11:30)
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13:00 Челябинск – Литературная экскурсия для студентов МИДИС (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная посвященная празднику Крещения Господня (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж, оф. 9005)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Твой ход» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
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15:00 Челябинск – Пресс-конференция по итогам работы выставки Московского Кремля «Карл Фаберже и русские ювелиры 19-21 веков» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, большой выставочный зал)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном «Клубе Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Арт-терапевтическая встреча в рамках работы выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения «В ритме танго» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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18:00 Челябинск – Мини-спектакль «Пантомима» в исполнении театрального коллектива «Многоточие» (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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18:00 Челябинск – Традиционный народный праздник «Гуляй на Святки без оглядки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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18:30 Челябинск – Старый Новый год (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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