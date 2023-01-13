В Челябинской области начался рост заболеваемости коронавирусом

В Челябинской области с началом рабочего года начала расти и заболеваемость коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимум очередной ковидной волны зафиксирован 7 января, когда выявили всего 22 вновь заболевших – это самый низкий показатель с апреля 2020 года. А с 8 января начался рост. И 12 января выявили уже почти в 2 раза больше, чем 7-го – 42 новых случая.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 3 зараженных. Сначала января жертвами инфекции стали 12 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 396 тысяч 762 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 202 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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