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Пятница, 13 января 2023, 12:22 мск

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Пилотам гражданской авиации запретили материться

Росавиация потребовала от экипажей авиакомпаний не материться по громкой связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиация потребовала, чтобы авиакомпании отчитались о культурном уровне пилотов и бортпроводников и соблюдении ими правил поведения. Основанием для проверок стали жалобы пассажиров на ненормативную лексику, а также ролики в интернете, демонстрирующие, как пилоты, грязно ругаясь, ищут кнопку отключения громкой связи.

В авиакомпаниях заявили, что это фейк: во-первых, ролики с такой жен аудиодорожкой, но другими ситуациями давно «гуляют» по соцсетям, во-вторых, система громкой связи устроена так, что ее нельзя забыть выключить.

Впрочем, признают авиаперевозчики, нештатные речевые ситуации случаются, но, уверяют они, неформальные шутки пилотов вызывают овации в салоне.

Однако доводы компаний Росавиацию не убедили.

В письме заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, направленном авиаперевозчикам, отмечается, что в ведомство все чаще поступают жалобы пассажиров о «ненадлежащем соблюдении процедур» и ненормативной лексике членов экипажей (в том числе во время процедур предполетной подготовки).

«Данное положение позволяет судить о ненадлежащих знаниях членами экипажей стандартных операционных процедур, «арматуры кабины самолета» и «неудовлетворительном взаимодействии» друг с другом, – цитирует письмо «Коммерсант». – Росавиация просит «провести дополнительные занятия» и перепроверить знание экипажами типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров, что рекомендовано перепроверять выборочным прослушиванием аудиозаписей. Отчитаться необходимо до 16 января.

«Предположить, что пилоты незнакомы с кабиной самолета и устройствами записи, могут только люди, не знакомые ни с самолетом, ни с авиацией в целом»,– возмущают в ответ летчики.

В авикомпаниях же заявляют, что проверки уровня коммуникаций между членами экипажей и пассажирами обязательны и проводятся регулярно: «Знание речевых модулей и культура речи оцениваются лингвистами инструкторского состава на обязательных технических занятиях не реже чем раз в полгода. Кроме того, в компании регулярно проводятся тренинги на русском и английском языках, в ходе которых изучается общение с конфликтными пассажирами, межкультурные коммуникации с клиентами из разных стран, а также этикет деловой переписки. Более 65% членов кабинных экипажей имеют высшее образование, а двумя и более иностранными языками владеют 35% членов кабинных экипажей», – рассказали в одной из компаний.

В другой сообщили, что все тексты информационных сообщений разработаны в соответствии со стандартами обслуживания пассажиров и исключают использование членами экипажей «неустановленной лексики и собственных формулировок». В сообщениях членов экипажей не допускается употребление профессионализмов, многословных определений, просторечий и сленга.

Подобные заявления сделали и другие перевозчики.

Вместе с тем, источник «Ъ» в одной из крупных авиакомпаний признал, что на их Boeing кнопки связи с диспетчером и с пассажирами расположены рядом и их легко перепутать. Но тут же оговорился: пилоты не общаются с диспетчерами матом, кроме редких случаев, а пассажиры Boeing никогда не могут случайно услышать общение между пилотами в кабине.

Москва, Игорь Юров

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© 2023, РИА «Новый День»

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