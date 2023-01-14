В Челябинске маршрутка врезалось в легковушку

В Челябинске маршрутное такси врезалось в легковушку.

как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня вечером на улице Бажова. Водитель маршрутного такси №327, поворачивая налево, не уступил дорогу ВАЗ-2110 и ударил «десятку» в бок.

В и тоге медицинская помощь понадобилась 20-летнему водителю легковушки, а также двум пассажирам маршрутки – всех троих госпитализировали.

Отметим, челябинцы не первый год жалуются на массовые нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных такси. Буквально вчера, в час пик, одна из маршруток проехала оживленный перекресток Свердловского и Комсомольского проспекта на красный свет.

Челябинск, Павел Зварзин

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