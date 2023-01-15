15-16 января ожидаются следующие события – Челябинск

15.01.2023, воскресенье
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Праздничная программа «Малышарики на Елочке» в клубе «Буквоежки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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11:00 Челябинск – Организованная АНО «Звездный дождь» тренинг-игра для молодых волонтеров по работе с детьми-инвалидами от преподавателя П. Лихобабенко (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «С днем рождения, Снеговик!» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Первое в наступившем году заседание литературно-поэтического клуба «Родник» под кураторством члена Союза писателей России Льва Львова (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Первое занятие наступившего года в библиотечной лаборатории «Научно-нескучно» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Бесплатный мастер-класс руководителей студии изобразительных искусств «Шедевр» Сергея Доронина и Ольги Печёрских для детей от 10 лет и взрослых «Рисунок тушью» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе сатиры и юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Посиделки у новогодней елки «Сказки зимней волшебство» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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15:00 Челябинск – Встреча «Ты звени, моя гитара, разговаривай» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Клуб театрального искусства «РЕВЮ»: «Работа с материалами. Сводная репетиция» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)
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16:30 Челябинск – Урок французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
16.01.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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