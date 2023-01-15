15-16 января ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Бесплатный мастер-класс руководителей студии изобразительных искусств «Шедевр» Сергея Доронина и Ольги Печёрских для детей от 10 лет и взрослых «Рисунок тушью» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)