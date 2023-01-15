На Южном Урале мошенники украли у женщины все деньги, обманув ее ребенка

На Южном Урале мошенники украли у женщины 57 тысяч рублей, обманув ее дочь.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МВД, на телефон 11-летней школьнице по телефону сообщили, что она выиграла большую сумму, но для получения денег нужно назвать данные банковской карты.

Ребенок сообщил всю запрошенную звонившим информацию. Но карта оказалась детской. Поняв, что воспользоваться ею невозможно, мошенники потребовали, чтобы девочка назвала номер телефона матери, с помощью которого можно было бы зайти в личный банковский кабинет. А чтобы ребенок был сговорчивее, ему пригрозили, что в противном случае на маму напишут заявление в полицию и ее отправят в тюрьму.

Девочка испугалась и назвала номер телефона матери, а потом сообщила пришедшие на него коды. Благодаря этому мошенники зашли в личный кабинет женщины и забрали с ее счетов все деньги – 57 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Добавим, что 48-летняя жительница Златоуста в течение суток перевела мошенникам более 1 млн рублей.

Неизвестные позвонили ей через мессенджер и сообщили, что в банк поступило заявление о снятии денег с ее счета. Женщину постоянно переключали на различных «специалистов», которые в разговоре представлялись то должностными лицами силовых структур, то работниками банка. От женщины потребовали принять участие в «мероприятиях» по изобличению недобросовестных бнаковских сотрудников. А чтобы она все время была на связи, звонившие обязали ее купить портативный внешний аккумулятор для телефона.

Женщина начала следовать поступающим инструкциям от незнакомцев. В первую очередь они убедили её сменить имеющийся лицевой счет на другой, безопасный. Потерпевшая отправилась в банк и сняла все деньги. Во время процедуры работники офиса ее предупредили о мошенничестве. Однако она сохранила в тайне, что действует по указке мошенников. Получив более 600 тысяч рублей, жительница Златоуста через банкомат перевела все деньги по 15 тысяч рублей на продиктованный счёт.

Уже на следующий день ей снова позвонили и сообщили, что теперь неизвестные пытаются на ее имя оформить кредит. Чтобы «аннулировать» заявку мошенников, женщину отправили в банк взять в кредит 270 тысяч рублей и отправить их на указанные номера телефонов. Ее заверили, что это необходимая мера предосторожности, а все потраченные деньги будут возвращены обратно.

Далее по указанию лжесотрудников банка она перевела мошенникам весь лимит кредитной карты – 145 тысяч рублей. Таким образом, жительница Златоуста отдала более миллиона рублей. Но на этом аферисты не успокоились и продолжили выманивать у нее деньги. Женщина подала заявку на оформление «кредиток» в четыре различных банка. И все организации одобрили кредиты на суммы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Наконец, женщина осознала, что ее обманывают, и позвонила по горячей линии в банк с просьбой заблокировать счета, а также обратилась в отдел полиции. В ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

Челябинск, Павел Зварзин

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