В Челябинске вынесли приговор мужчине, по вине которого умер полуторагодовалый ребенок

В Челябинске вынесли приговор мужчине, в семье которого полуторагодовалый ребенок насмерть отравился растворителем.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в сентябре 2021 года в поселке Новосинеглазово: полуторагодовалого мальчика нашли мертвым. Вскрытие показало, что ребенок наглотался растворителя.

В ходе следствия выяснилось, что растворитель в дом принес отчим мальчика, занимавшийся ремонтом телефонов, и не убрал его в недоступное для малыша место.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. В деле также фигурировали еще два эпизода обвинения: у главы семейства был конфликт с родственниками супруги, дошедший до поножовщины.

Суд признал челябинца виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), пунктом «в» части 2 статьи 115 (причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), частью 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ – у мужчина был конфликт с родственниками жены, дошедший до поножовщины.

В итоге, путем частичного сложения назначенных наказаний, суд приговорил мужчину к наказанию в виде 460 часов обязательных работ.

Челябинск, Павел Зварзин

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