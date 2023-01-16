Челябинской области угрожает маргинализация почти всей жилой застройки

Челябинская область оказалась на последнем месте среди регионов с активным жилищным строительством по доле проданного жилья. И рискует полностью маргинализироваться,

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день, согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, 78% строящегося на Южном Урале жилья остается непроданным.

При этом регион лидирует по количеству возводимого типового жилья: 57% новостроек – это панельные дома эконом-класса. И только 35% – класса комфорт. Это один из самых низких показателей в стране, ниже только в Москве – 25%.

Но в столице 37% возводимого жилья относятся к бизнес-классу и 9% – к элитному. А в Челябинской области только 8% новых домов могут претендовать на статус бизнес-жилья, а элитное не строят вообще.

Для сравнения: в соседней Свердловской области, где такой же процент бизнес-жилья (8%), большинство новостроек (59%) относятся к комфорт-классу, а на эконом-класс приходится менее трети (31%).

Подобное увлечение дешевым жильем грозит Южному Уралу серьезными последствиями, считают эксперты.

«Регионы, которые строят преимущественно жилье уровнем выше, чем старый жилфонд, получат следующую логику развития: наиболее финансово благополучная часть населения, с ипотекой или без, будет переселяться в новый жилфонд, цены на наименее комфортное жилье будут все сильнее отставать от средней по рынку, ветхие кварталы будут маргинализироваться, пойдут под снос или реновацию, – цитирует «Деловой квартал» эксперта агентства SoInvest Анастасию Кузьминову. – В Челябинской области логика будет другая: новые типовые кварталы будут продолжать заселяться приезжими (в том числе с компактным заселением диаспор) и теми, кому нужно больше ипотечных квадратных метров. В таком раскладе маргинализироваться будут и старые, и новые кварталы».

Челябинск, Павел Зварзин

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