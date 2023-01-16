Гражданам России значительно осложнили жизнь в Турции

Граждане России стали лидерами по количеству полученных видов на жительство в Турции по итогам 2022 года.

Как передает РИА «Новый День», в минувшем году ikamet – удостоверение личности иностранного гражданина, находящегося в Турецкой Республике на легальных условиях, оформили 153 тысячи россиян. 132 тысячи из них получили туристический вид на жительство сроком до 1 года.

Второе и третье место у выходцев из Ирака и Сирии. По данным управления миграции, сейчас в Турции находятся более 1 млн 350 тысяч обладателей ВНЖ.

Власти страны начали ограничивать выдачу этих документов. Дело в том. Что в Турции действует правило, согласно которому в любой административной территории не должно жить более 20% иностранцев. Но приезжие, как правило, стремятся попасть туда, где много их соотечественников, а поскольку многие такие регионы уже переполнены, новысм соискателям в ВНЖ отказывают.

«В турецких чатах появились многочисленные жалобы на отказ россиянам в предоставлении ВНЖ. Судя по комментариям, проблемы возникли у желающих получить икамет в Фетхие, Измире, Каше и Кемере, а вот в Аланье и Анталье рандеву в миграционной службе пока проходят как обычно», – пишет telegram-канал «Крыша Турдома».

В течение 2022 года правила предоставления ВНЖ ужесточались трижды. И теперь подтвердить материальную состоятельность выпиской со счетов и регулярными денежными переводами не удастся – приходится предоставлять заверенный работодателем документ с указанием ежемесячного заработка. Это касается и тех, кто работает на удаленке.

Подтверждать свой статус и размер дохода теперь нужно и пенсионерам, к которым раньше относились весьма лояльно, так как они не конкурируют за рабочие места с турками.

Повторно просить ВНЖ можно только спустя 6 месяцев, а находиться в Турции без визы разрешено лишь 90 дней в течении полугода.

Анкара, Анастасия Палей

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