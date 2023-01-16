Челябинская область попала в число регионов России с абсолютным падением доходов бюджета

Южный Урал вошел в число аутсайдеров по наполняемости бюджета среди российских регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область оказалась в числе субъектов Российской Федерации, продемонстрировавших отрицательную динамику по бюджетным доходам. Об этом пишет телеграм-канал «Региональная политика» со ссылкой на статистику Минфина России.

В целом доходы регионов увеличились на 12,8%. При этом лишь у 10 субъектов Российской Федерации наполняемость бюджета снизилась. «Антирекорды поставили Липецкая и Белгородская области, которых подвела черная металлургия. По той же причине ушла вниз Вологодская область. Другая проблемная зона обнаружилась на Дальнем Востоке, где уменьшились бюджеты Якутии, Чукотки, Магаданской области и Еврейской АО. С минусом год также закончили три очень важных региона – Красноярский край, Челябинская и Тюменская области. Причем первые два из них тоже подвела металлургия», – отмечают авторы канала.

При этом еще в 35 регионах прирост доходов был ниже уровня годовой инфляции (11,9%). То есть, фактически, они также не достигли уровня 2021 года. Из регионов Большого Урала среди них оказались Ханты-Мансийский АО, Свердловская и Оренбургская области, а также Пермский край.

В лидеры из уральцев вышел только Ямало-Ненецкий АО, за счет благоприятной конъюнктуры на внешнем топливном рынке нарастивший доходы более чем в полтора раза.

Собственные налоговые и неналоговые доходы в России росли теми же темпами. Хотя абсолютный их спад испытали уже 13 регионов. К названной девятке (за вычетом Еврейской АО, нарастившей собственные доходы) присоединились Дагестан, существенно потерявший по части НДФЛ (при росте объемов этого налога в целом по России на 16,5%), Курская область, Карелия и Мурманская область.

«Итоги 2022 года в бюджетной сфере продемонстрировали постепенное нарастание кризисных процессов, что стало заметным осенью в связи с проблемой с налогом на прибыль. За счет хорошего начала года, рвения налоговиков и поступлений от части сырьевого бизнеса регионы сумели завершить год с ростом чуть выше официально определенной инфляции», отмечают авторы канала. Новый 2023 год не вселяет оптимизма, признаются они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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