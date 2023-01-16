«Металлург» вырвал победу у «Салавата», совершив камбек

Магнитогорский «Металлург» в Уфе одержал победу над «Салаватом Юлаевым» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период закончился со счетом 0:0. Но уже на 21-й минуте встречи уфимец Иван Дроздов реализовал большинство и вывел хозяев вперед – 1:0. К концу второго игового отрезка игра полностью выровнялась, но заброшенных шайб в этом периоде болельщики не увидели.

Зато в заключительном отрезке оба клуба устроили голевое шоу. На 48-й минуте встречи Николай Голдобин с подачи Дениса Зернова сравнивает счет – 1:1. А менее чем через две минуты Филипп Майе выводит гостей вперед – 2:1. Еще через две минуты Голдобин оформляет дубль – 3:1 в пользу «Металлурга».

Уфимцы попытались переломить ситуацию, и на 54-й минуте Николай Кулемин сократил отставание до минимума. Но большего «Салават» сделать не смог. Итог – 3:2 в пользу магнитогорцев, прервавших серию из трех поражений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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