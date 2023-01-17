17 января ожидаются следующие события – Челябинск

17.01.2023, вторник
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Презентация для СМИ нового аппарата-денситомета, появившегося в Челябинской областной клинической больнице (ул. Воровского, 70, пятый корпус «Диагностический центр»)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция по вопросам газификации и догазификации в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Челябинской области в 2022 году» (пресс-центр телеканала ОТВ, пл. Революции, 4)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «Лучик вдохновения»: работы учащихся изостудии «Лучик» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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