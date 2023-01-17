Заболеваемость ОРВИ выросла на Южном Урале в полтора раза

С окончанием новогодних каникул в Челябинской области резко выросло число заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за прошедшую неделю (с 9 по 15 января) зарегистрировано 92,23 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 48,2%.

Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам населения: среди взрослых на 58,9%, среди детей школьного возраста – на 83%, среди детей 3-6 лет – на 49,6%, среди детей до 2 лет – на 35,2%.

Уровень общей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 48,8%, в том числе: среди взрослого населения превышает эпидемический порог в 2,3 раза, среди детей 7-14 лет и 3-6 лет ниже эпидемического порога, заболеваемость детей до 2 лет соответствует уровню эпидемического порога.

Напомним, с 14 декабря минувшего года на территории Челябинской области введен в действие комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ на 2020-2024 годах, предусматривающий проведение широкомасштабных противоэпидемических мероприятий.

Южноуральцам рекомендуется использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.

В культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, учреждениях торговли, на предприятиях общественного транспорта введен усиленный дезинфекционный режим и использование защитных масок сотрудниками в течение рабочего дня.Также проводится усиленная дезинфекция общественного транспорта.

Руководителям организаций, в первую очередь, образовательных и социальных, медики советуют ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и усилить противоэпидемические мероприятия при массовом скоплении людей: по возможности обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и социального дистанцирования.

С 7 декабря 2022 года введены карантинные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и организациях социальной защиты населения области. В период эпидемии в медицинских организациях вводится масочный режим, изменяется порядок работы поликлиник, организуется отделение для приема больных с признаками респираторной инфекции, формируются госпитальные базы для больных гриппом и ОРВИ, увеличивается объем обследования больных на грипп, в стационарах вводятся ограничительные мероприятия и усиленный дезинфекционный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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